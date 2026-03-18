ABD Dışişleri Bakanı Rubio, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Orta Doğu'daki son gelişmeleri telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Rubio, Al Nahyan ile telefon görüşmesinde İran'ın BAE'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Orta Doğu'daki son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Rubio, ülkesinin BAE'nin güvenliğine bağlılığını yineledi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.