ABD ve 6 Arap ülkesi, İran'ın bölgedeki egemen topraklara yönelik misillemelerini kınadı

ABD ile 6 Arap ülkesi, İran'ın bölgedeki egemen topraklara yönelik roket ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını kınadı.

ABD, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ürdün'ün ortak bildirisinde, İran'ın söz konusu ülkelere yönelik saldırılarına karşı sağlanan ortak savunma işbirliğinin önemi vurgulandı.

Bildiride, İran'ın "egemen topraklara yönelik rastgele ve sorumsuz saldırıları" şiddetle kınandı.

İran saldırılarında sivillerin ve çatışmalara dahil olmayan ülkelerin hedef alınmasının tehlikeli ve sorumsuz bir davranış olduğu belirtilerek, hava ve füze savunma işbirliği sayesinde can ve mal kaybının daha büyük boyutlara ulaşmasının önlendiği belirtildi.

İran'ın eylemlerinin çok sayıda ülkenin egemenliğini ihlal ettiği ve bölgesel istikrarı tehlikeye attığı ifade edildi.

Bildiride, "Vatandaşlarımızı, egemenliğimizi ve topraklarımızı savunmada birleşmiş durumdayız ve bu saldırılara karşı kendimizi savunma hakkımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Bölgesel güvenliğe olan bağlılığımız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta ülkesine düzenlediği saldırılara misilleme olarak ABD askeri üslerinin bulunduğu Körfez ülkeleri başta olmak üzere, Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Umman, Suriye ve Irak'ta belirlenen hedeflere İHA ve füze saldırıları düzenliyor.

Tahran, söz konusu saldırılarda "belirli ülkeleri hedef almadığını", yalnızca bölgedeki ABD üslerini vurduğunu açıklasa da, saldırılar sivillerin ölümüne ve yaralanmasına, ayrıca havaalanları, limanlar ve farklı binalarda maddi hasara yol açtı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.