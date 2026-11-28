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WASHINGTON/TAHRAN, 28 Kasım (Xinhua) -- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran limanlarına yönelik ablukayı delmeye çalışan bir ticari gemiyi Umman Körfezi'nde etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

Komutanlıktan cuma günü yapılan açıklamada ABD'ye ait bir askeri uçağın perşembe günü Palau bandıralı Pacific Archer adlı gemiyenin arka kısmına hassas güdümlü mühimmatla ateş açarak geminin tahrik sistemini devre dışı bıraktığı, saldırıda sivil mürettebatın zarar görmediği belirtildi.

Açıklamada, geminin İran'ın Bender Abbas Limanı'ndan hareket ettiği ve gemi takip sitelerine göre Singapur'a gittiği kaydedildi.

ABD nisan ayından bu yana İran'ın limanlarına abluka uyguluyor. Yaz aylarında Tahran ile yürütülen görüşmeler sırasında kaldırılan abluka temmuzda yeniden başlatıldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, o tarihten bu yana 158 ticari gemiyi rota değiştirmeye zorladıklarını ve talimatlara uymayı reddeden altı gemiyi etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.

İran ise hem ABD ablukasına hem de Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik her türlü girişime kararlılıkla karşı koyacaklarını duyurdu.

Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir cuma günü Tahran'ın "Hürmüz Boğazı'nın açılmasına da ablukanın devam etmesine de kesinlikle izin vermeyeceğini" söyledi.

Kaynak: Xinhua