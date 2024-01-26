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ABD, Türkiye'nin yeni nesil F-16 talebinin NATO için de önemli olduğunu açıkladı

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin yeni nesil F-16 savaş uçakları talebinin sadece Türkiye için değil, NATO için de büyük önem taşıdığını açıkladı. Pentagon Sözcüsü, Türkiye'nin NATO ittifakının önemli bir üyesi olarak gelişmiş yeteneklere sahip olmasını sağlamak istediklerini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Ankara'nın talep ettiği yeni nesil F-16 savaş uçaklarının sadece Türkiye için değil, NATO için de büyük önem taşıdığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, AA muhabirine, Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ve 79 adet modernizasyon kiti alım talebi ile ilgili süreci değerlendirdi.

Ryder, "Stratejik bir NATO müttefiki olarak, Türkiye ile işbirliğimizi sürdürerek Türk ordusunun sadece kendi vatandaşlarını korumakla kalmayıp aynı zamanda NATO ittifakının önemli bir üyesi olarak gelişmiş yeteneklere sahip olmasını sağlamak istiyoruz." dedi.

Pentagon Sözcüsü, bu konuda ABD Kongresi ile "Yabancı Askeri Satışlar" sürecinde görüşmelere devam etmeyi ve çalışmayı dört gözle beklediklerini dile getirdi.

Yeni nesil F-16'ların Türk Hava Kuvvetlerine kritik bir yetenek sağlayacağına inandıklarını söyleyen Ryder, Türk ordusunun modernizasyonuna destek verdiklerini belirtti.

Irak ve Suriye'de ABD güçlerine yönelik artan saldırılar ile Suriye'den çekilme iddiaları

7 Ekim 2023 sonrası İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik başlattığı işgal harekatı üzerinden geçen sürede bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırılarda büyük bir artış kaydedildi.

ABD güçleri Irak toprakları içinde bu saldırılara misilleme olarak bazı hedefleri vurmasının ardından, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Amerikan güçlerinin ülkeden çıkmasını talep etti.

Ryder, bu konuda henüz kendilerine resmi bir talep ulaşmadığını iddia ederek, Irak hükumetinin talebi üzerine ülkede bulunduklarını hatırlattı.

Temel amaçlarının DEAŞ ile mücadele olduğunu ifade eden Pentagon Sözcüsü, "Bugün, koalisyon askeri görevinin kalıcı ikili güvenlik işbirliği görevine dönüşmesini sağlamak üzere; biz ve Irak yetkilileri arasında gerçekleştirilecek bir dizi toplantıyı içerecek Yüksek Askeri Komisyon'nun kurulduğunu duyurduk." diyerek Bağdat yönetimiyle görüşme halinde olduklarını doğrulamakla yetindi.

Iraklı yetkililerle yapılacak görüşmeler sırasında DEAŞ tehdidi, operasyonel ve çevresel gereksinimlere odaklanılacağını aktaran Ryder, komisyonda aynı zamanda Irak güvenlik güçlerinin kabiliyetlerinin de değerlendirileceğini söyledi.

Geri çekilme deyimini özellikle kullanmaktan kaçınan Ryder, "geçiş süreci" olarak tanımladığı görüşmeler sonucunda, şartların gerçekleşmesine bağlı olarak, bir takvimin oluşacağını kaydetti.

ABD'nin Suriye'den çekilme planları yaptığı ve terör örgütü PKK/YPG'yi Esed rejimi ile işbirliğine yönelttiği yönündeki haberleri gördüğünü belirten Ryder, bunların doğru olmadığını ileri sürdü, DEAŞ'i tam bir hezimete uğratmanın tek odak noktaları olduğunu söylemekle yetindi.

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Kaynak: AA / Güncel

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