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ABD Ordusu Apache Eğitim Uçuşlarını Durdurdu

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ABD Kara Kuvvetleri, 12 Ağustos'ta Texas'ta meydana gelen ve 2 askerin hayatını kaybetmesine yol açan kazanın ardından, tüm Apache tipi helikopter eğitim uçuşlarını geçici olarak durdurdu.

ABD Kara Kuvvetleri, 12 Ağustos'ta Texas'ta meydana gelen ve 2 askerin hayatını kaybetmesine yol açan kazanın ardından, tüm Apache tipi helikopter eğitim uçuşlarını geçici olarak durdurdu.

CNN'in haberine göre, ABD ordusu Texas'taki Fort Hood askeri üssü yakınlarında meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Bir AH-64 Apache tipi helikopterinin 12 Ağustos'ta bir tarlaya düşmesinin ardından yapılan açıklamada, tüm Apache tipi helikopter eğitim uçuşlarının askıya alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu durdurma kararı, kazanın temel nedenini daha iyi anlayana kadar yürürlükte kalacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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