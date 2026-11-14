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ABD, Suudi Arabistan'a yönelik Husi tehditleri nedeniyle güvenlik uyarısı yayımladı

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ABD'nin Suudi Arabistan Büyükelçiliği, Husi saldırı tehditleri nedeniyle ülke genelinde güvenlik uyarısı yayımladı. Havalimanı kullanacak vatandaşlardan azami özen ve uçuş teyidi istenirken, acil görevde olmayan hükümet personeli ve ailelerine 23 Ekim'de ayrılma talimatı verildi.

ABD, Suudi Arabistan'a yönelik artan Husi saldırı tehditleri nedeniyle ülke genelinde güvenlik uyarısı yayımlayarak, vatandaşlarına "yüksek düzeyde dikkatli olmaları" çağrısında bulundu.

ABD'nin Suudi Arabistan Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, İran destekli Husilerin sivil havalimanları ile kritik altyapılara düzenlediği saldırıların sivil kayıplara ve ciddi seyahat aksamalarına yol açtığı hatırlatıldı.

Saldırıların hızla yayılabileceği uyarısı yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'daki havalimanlarını kullanacak vatandaşların Husi saldırı tehditleri sebebiyle "azami özen" göstermesi ve uçuş durumlarını doğrudan havayolu şirketleri ile havalimanı yetkililerinden teyit etmesi istendi.

Açıklamada, başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın, iç hat seferleri ile Suudi hava yolu şirketlerinin bazı uluslararası uçuşları için 23 Ekim'de kısmen yeniden hizmete açıldığı belirtildi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığının, 23 Ekim'de acil görevde bulunmayan hükümet personeli ile aile üyelerinin Suudi Arabistan'dan ayrılması talimatını verdiği kaydedildi.

Ülkede görev yapan ABD hükümet çalışanlarının herhangi bir Suudi havalimanını kullanabilmesi için misyon şefinden özel izin alması gerektiği ve Yemen sınırına yaklaşık 30 kilometre mesafedeki bölgelere seyahat etmelerinin yasaklandığı aktarıldı.

Bahreyn'e geçiş olan Kral Fahd dahil tüm kara sınır kapılarının açık olduğu belirtilen açıklamada, ABD vatandaşlarına Suudi Arabistan Sivil Savunma tarafından yayımlanan acil durum uyarılarını takip etmeleri tavsiye edildi.

Kaynak: AA
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