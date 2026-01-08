Haberler

ABD, Somali'ye yönelik yardımlarını askıya aldı

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanlığı, Somali Federal Hükümeti'ne yönelik tüm yardım programlarının askıya alındığını ve bu kararın kabul edilemez eylemler nedeniyle alındığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Somali'ye yönelik tüm yardımların askıya alındığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Somali Federal Hükümeti'ne doğrudan ya da dolaylı fayda sağlayan tüm ABD yardım programları durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trump yönetimi, hayat kurtarıcı yardımların israf edilmesine, çalınmasına ya da başka amaçlara yönlendirilmesine karşı sıfır tolerans politikası uygulamaktadır."

Somali yönetiminin "kabul edilemez eylemleri" nedeniyle bu adımın atıldığı belirtilen açıklamada, yardımların devam etmesinin, Somali'nin gerekli düzeltici adımları atmasına bağlı olduğu vurgulandı.

Öte yandan, Associated Press'e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Bakanlığın Somali'ye doğrudan ya da dolaylı fayda sağlayan yardım programlarını belirlemek amacıyla "ayrıntılı ve bireysel inceleme" yürüttüğünü, bu kapsamda bazı programların durdurulabileceğini ya da tamamen sonlandırılabileceğini söyledi.

Yetkili, Somali'yi uzun süredir "ABD yardımlarının yeterince denetlenmediği bir kara delik" olarak nitelendirerek Başkan Donald Trump yönetiminin dolandırıcılığa açık programları sona erdirmek için adımlar attığını ifade etti.

Ayrıca yetkili, Mogadişu Limanı'nda bulunan, ABD tarafından finanse edilen Dünya Gıda Programına (WFP) ait bir deponun yıkılması ve gönderilen tonlarca gıda yardımına el konulmasının, yardımların askıya alınmasına yol açtığını iddia etti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
