ABD Senatosu, Trump'ın İran savaşını bitirme tasarısını 51 oyla reddettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik savaşı bitirmesini zorunlu kılan karar tasarısını 48 evet ve 51 hayır oyuyla reddetti. Oylamada Pensilvanya Senatörü John Fetterman tasarıya hayır diyen tek Demokrat olurken, üç Cumhuriyetçi senatör evet oyu verdi.
ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik savaşı bitirmesini zorunlu kılan karar tasarısını oy çokluğuyla reddetti.
ABD Senatosu Genel Kurulu, "Savaş Yetkileri Kararı" başlıklı karar tasarısını oyladı.
Tasarı, 48 Senatörün "evet" oyuna karşılık, 51 senatörün "hayır" oyu ile reddedildi.
İsrail yanlısı görüşleri ile bilinen Pensilvanya Senatörü John Fetterman, tasarıya "hayır" oyu veren tek Demokrat isim oldu.
Cumhuriyetçi Senatörler Susan Collins, Lisa Murkowski ve Rand Paul ise Demokratların yanında yer alarak tasarıya "evet" oyu verdi.
Kaynak: AA