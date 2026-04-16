ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten İran'a yönelik tehdit Açıklaması

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran yönetiminin kötü bir seçim yapması durumunda ülkenin altyapısı, elektriği ve enerjisine "bombalar yağdırılacağı" tehdidinde bulundu.

Hegseth, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

İran'ın askeri yetkililerine mesaj veren Hegseth, "Sizi izliyoruz. Askeri kabiliyetlerimiz sizinle aynı değil. Bu, adil bir mücadele değil." dedi.

Hegseth, İran'ın mevcut askeri kapasitesinin ciddi şekilde zayıfladığına işaret ederek İran'ın bombalanan tesislerden geriye kalan füze ve fırlatıcıları çıkarmaya çalıştığını ancak bunları yeniden üretme kapasitesine sahip olmadığını ileri sürdü.

ABD'nin her zamankinden daha "güçlü" olduğunu iddia eden Hegseth, Washington yönetiminin istihbarat alanına daha fazla yüklendiğini belirtti.

Hegseth, "İran kötü bir seçim yaparsa altyapıya, elektriğe ve enerjiye bombalar yağacak." diye konuştu.

İran'ın kritik altyapısı, elektrik üretim kapasitesi ve enerji sektörünün hedef alınabileceğine işaret eden Hegseth, "Bunu yapmak zorunda kalmamayı tercih ederdik ancak başkanımızın emriyle ve bir düğmeye basarak harekete geçmeye hazırız. Başkanın bu sabah ayrıntılarını açıklayacağı bu abluka, bu işin halledilebileceği en nazik yoldur." değerlendirmesini yaptı.

Hegseth, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettiği yönündeki açıklamalarını eleştirerek ABD Donanmasının bölgedeki deniz trafiğini kontrol ettiğini savundu.

İran'ın "akıllıca bir seçim" yapması gerektiğini savunan Hegseth, İran'ın "halkının ve dünyanın iyiliği için ulaşabileceği bir anlaşmayı seçmesini dilediğini", bu sürede de ABD Savunma Bakanlığının hazır ve tetikte olduğunu dile getirdi.

Hegseth, İran lideri Mücteba Hamaney hakkında "Şu anda ondan pek bir haber yok. Anlaşılır bir şekilde çok fazla korku var, hayatta olduğuna, yaralı ve yüzü tanınmaz halde olduğuna inanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, Hegseth, Çin'in İran'a silah sevkiyatı hazırlayıp hazırlamadığını sorusuna yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında doğrudan ve güçlü bir iletişim bulunduğunu belirten Hegseth, iki liderin söz konusu sevkiyat meselesini görüştüğünü ve gelecek ay bir araya geleceğini ifade etti.

Hegseth, "Çin bize bunun kesinlikle gerçekleşmeyeceğine dair güvence verdi." dedi.

"Bu ablukaya uymazsanız, güç kullanacağız"

ABD Genelkurmay Başkanı Caine de ülkesinin her saniye "büyük çaplı harp operasyonlarına" yeniden başlamak üzere "hazır ve beklemede" olduğunu ifade ederek "Bu abluka, menşesine bakılmaksızın İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemiler için geçerlidir. ABD'nin bu hamlesi, Hürmüz Boğazı'nın ablukası değil, İran'ın limanları ve kıyı şeridinin ablukasıdır." diye konuştu.

Bu uygulamanın İran'ın karasularında ve uluslararası sularda gerçekleşeceğini aktaran Caine, "Bu ablukaya uymazsanız güç kullanacağız." ifadesini kullandı.

Caine, buna ek olarak ABD'nin Pasifik etki alanı gibi diğer sorumluluk sahalarında yürüttüğü operasyonlarda İran petrolü taşıyan gölge filosu dahil, İran bandıralı tüm gemileri veya İran'a maddi destek sağlamaya çalışan her türlü gemiyi takip edeceklerini söyledi.

Caine ayrıca, bu sabah itibarıyla CENTCOM'un herhangi bir gemiye müdahalede bulunmadığını belirtti.

"İsrail'den daha iyi bir takım arkadaşı olamazdı"

CENTCOM Komutanı Cooper, askerlerin son derece motive olduğunu vurgulayarak ateşkes süresince yeniden silahlandıklarını, ekipmanları yenilediklerini, taktik, teknik ve prosedürler üzerine çalıştıklarını kaydetti.

Cooper, bölgesel müttefikleriyle hem sivil hem de askeri üst düzeyde yaptığı görüşmelerin bölgesel güvenliğe olan ortak bağlılıklarını pekiştirdiğini vurgulayarak bunun ötesinde artık yan yana savaştıkları için askeri bağlılıklarının "her zamankinden daha güçlü" olduğunu belirtti.

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Ürdün'ün "olağanüstü takım arkadaşları" olduğunu ifade eden Cooper, İsrail ile ilişkilerine dair de "İsrail'den daha iyi bir takım arkadaşı olamazdı." dedi.