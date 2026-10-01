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ABD Savunma Bakanı Hegseth, Pentagon bünyesinde "Dini İşler Ofisi" kurulduğunu bildirdi

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, orduda manevi konularda hizmet vermek üzere "Dini İşler Ofisi" adında birim kurduklarını duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, orduda manevi konularda hizmet vermek üzere "Dini İşler Ofisi" adında birim kurduklarını duyurdu.

Hegseth, yaptığı açıklamada, "Bugün, talimatım doğrultusunda, doğrudan benimle iletişim halinde olacak Dini İşler Ofisi'ni kuruyorum. Mezmurlar 33: 12 ayetinin bizi teşvik ettiği üzere, Rabb'in Tanrı olduğu ulus kutsaldır." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bünyesinde açılan yeni ofisin doğrudan kendisine bağlı olarak faaliyet göstereceğini belirten Hegseth, bu yolla askeri personele "birinci sınıf dini destek" sunmayı amaçladıklarını vurguladı.

Hegseth, "Bakanlığımız, tabiri caizse, Tanrı'nın tam zırhını giyiyor çünkü fiziksel bir savaş yürütürken, gerçek savaşın manevi olduğunu hepimiz biliyoruz. Tanrı iyidir, kötülük iyi değildir. Amerika'nın ordusu bu farkı anlamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Özerk Savaş Komutanlığı gibi başka bazı birimlerin de kurulduğu bilgisini paylaşan Hegseth, ancak tüm bunların inanç olmadan eksik kalacağını ve inancın ABD'de kurulu cumhuriyetin "en temel parçası" olduğunu kaydetti.

ABD Savunma Bakanı, ABD askerlerinin yüzde 5'inden azının dinsiz, yüzde 95'inin de inançlı olduğunu aktardı.

Yeni ofisin, farklı inançlardaki askerlerin haklarına zarar verebileceği eleştirisi

Americans United isimli sivil toplum kuruluşu da Hegseth'i, ABD ordusunda "Hristiyan milliyetçiliğini güçlendirmekle" suçlarken, Pentagon'da açılan bu yeni ofisin farklı inançlardaki askerlerin haklarına zarar verebileceğini vurguladı.

Hegseth, Pentagon'da aylık Hristiyan dua ayinleri düzenlemesi ve kamuoyu önündeki konuşmalarında, dini söylemlerde bulunması nedeniyle farklı grupların tepkisini çekmişti.

Kaynak: AA
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