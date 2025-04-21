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ABD Savaş Uçakları Yemen'de Saldırı Düzenledi: 12 Ölü, 30 Yaralı

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Yemen'in başkenti Sana'da ABD savaş uçaklarının düzenlediği saldırılarda 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Saldırılar, Sana'nın yanı sıra Amran, Sade, Marib ve Mahvit illerinde de gerçekleştirildi.

ABD savaş uçaklarının Yemen'in başkenti Sana'da düzenlediği saldırıda 12 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Husi yönetiminin Sağlık Bakanlığı, X hesabından yaptığı açıklamada, gece ABD savaş uçaklarının Sana'nın yanı sıra Amran, Sade, Marib ve Mahvit illerine de saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Sana'daki bir mahalle ve pazara yönelik ABD saldırısında ilk belirlemelere göre 12 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Saldırılarda oluşan enkazda, kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, diğer 4 kentteki saldırılardaki can ve mal kaybına dair bilgi paylaşılmadı.

Söz konusu saldırılara ilişkin ABD tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: AA / Iyad Nabolsi - Güncel
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