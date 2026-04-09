Haberler

ABD'nin ABD/İsrail-İran savaşını desteklemeyen NATO ülkelerini "cezalandırmayı" değerlendirdiği iddia edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD yönetimi, Başkan Trump'ın İran'la yaşanan savaş sırasında destek vermeyen NATO üyelerini 'cezalandırmaya' yönelik bir plan üzerinde çalışıyor. Plan, ABD askerlerinin bu ülkelerden çekilip daha destekleyici ülkelere konuşlandırılmasını öngörüyor.

ABD yönetiminin, Başkan Donald Trump'ın ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında "kendilerine yardımcı olmadıklarını" düşündüğü bazı NATO üyelerini "cezalandırmaya" yönelik bir plan üzerinde çalıştığı iddia edildi.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, ismi verilmeyen ABD yetkilileri, Beyaz Saray'ın Trump'ın ABD/İsrail-İran savaşını desteklemediğini düşündüğü bazı NATO ülkelerini "cezalandırmaya" yönelik bir planı değerlendirdiğini ileri sürdü.

Söz konusu yetkililer, planın "savaş çabalarına yardımcı olmadığı düşünülen" NATO ülkelerinden ABD askerlerinin çekilmesini ve daha destekleyici ülkelerde konuşlandırılmasını öngördüğünü iddia etti.

Planın üst düzey yönetim yetkilileri arasında destek bulduğu aktaran yetkililer, planın henüz taslak aşamasında olduğunu ve bunun Beyaz Saray'ın "NATO'yu cezalandırmak" amacıyla değerlendirdiği birkaç seçenekten biri olduğunu belirtti.

Söz konusu iddiaya göre, hangi ülkelerden askerlerin çekileceği henüz belli değilken ismi verilmeyen iki ABD yetkilisi planın Avrupa ülkelerinden en az birinde, "muhtemelen İspanya veya Almanya'da" bulunan bir ABD üssünün kapatılmasını da içerebileceğini ileri sürdü.

Yetkililer ayrıca, bu durumdan fayda sağlayabilecek ülkeler arasında "destekleyici" olarak görülen Polonya, Romanya, Litvanya ve Yunanistan'ın yer aldığını belirtti.

Beyaz Saray, iddialara ilişkin yorum istendiğinde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu konuda NATO ülkelerini eleştiren son açıklamalarına atıfta bulundu.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

