Rusya, ABD'nin BMKG'ye katılmak isteyen Rus Dışişleri yetkilisine vize vermediğini bildirdi

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, ABD'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Alimov'a BMGK toplantısı için vize vermediğini açıkladı. Nebenzia, bunu BM Anlaşması'nın ihlali ve Çin'in dönem başkanlığına saygısızlık olarak nitelendirdi.

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) katılmak üzere New York'a gelmek isteyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Alimov'a, ABD'nin vize vermediğini belirtti.

Nebenzia, "BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini savunmak ve BM merkezli uluslararası sistemi güçlendirmek" başlığı altında toplanan BMGK'de konuştu.

Bu ay BMGK dönem başkanlığını yürüten Çin Dışişleri Bakanlığınca BMGK toplantısına katılmak üzere davet edilen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alimov'un vize talebinin, ABD tarafından reddedildiğini aktaran Nebenzia, "Rusya'nın bakan düzeyinde bugünkü toplantıda temsil edilmesi gerekiyordu." dedi.

Nebenzia, ABD'nin vize reddini eleştirerek, "Bunu, sadece Washington'ın BM Anlaşması uyarınca tüm üye devlet yetkililerine istisnasız erişim sağlanması yükümlülüğünün ihlali olarak değil, Çin'in BMGK başkanlığına ve bugün görüşülen konuya karşı gösterilen vahim bir saygısızlık olarak da görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Islam Doğru
