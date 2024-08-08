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ABD, hiç kimseye satmadığı F-22 savaş uçaklarını Orta Doğu'ya konuşlandırdı

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ABD, hiç kimseye satmadığı F-22 savaş uçaklarını İran-İsrail gerilimi nedeniyle Orta Doğu'ya konuşlandırdı. Bölgeye kaç tane F-22 jetinin geldiği, hangi ülke veya ülkelere konuşlandırıldığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim nedeniyle Orta Doğu'ya F-22 savaş uçaklarının konuşlandırdığını bildirdi.

CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 savaş uçaklarının bölgeye geldiği belirtildi.

F-22'LER ORTA DOĞU'DA

Açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 Raptor uçaklarının "İran veya vekillerinin bölgesel tırmanış olasılığını azaltmak amacıyla" bölgedeki ABD kuvvetlerinin duruş değişikliği kapsamında CENTCOM sorumluluk alanına ulaştığı ifade edildi. Bölgeye kaç tane F-22 uçağının geldiği veya hangi ülke veya ülkelere konuşlandırıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

ABD, hiç kimseye satmadığı F-22 savaş uçaklarını Orta Doğu'ya konuşlandırdı

İHRACATINA İZİN VERİLMİYOR

İsrail, Japonya ve Avustralya'nın ilgisine rağmen ABD tarafından ihracatına izin verilmeyen F-22'nin tek kullanıcısı olan Amerikan Hava Kuvvetlerinde 194 adet F-22 bulunuyor.

HANİYE SUİKASTI

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Orta Doğu İsrail İran Dünya Güncel Haberler

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