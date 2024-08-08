ABD, hiç kimseye satmadığı F-22 savaş uçaklarını Orta Doğu'ya konuşlandırdı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim nedeniyle Orta Doğu'ya F-22 savaş uçaklarının konuşlandırdığını bildirdi.

CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 savaş uçaklarının bölgeye geldiği belirtildi.

F-22'LER ORTA DOĞU'DA

Açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 Raptor uçaklarının "İran veya vekillerinin bölgesel tırmanış olasılığını azaltmak amacıyla" bölgedeki ABD kuvvetlerinin duruş değişikliği kapsamında CENTCOM sorumluluk alanına ulaştığı ifade edildi. Bölgeye kaç tane F-22 uçağının geldiği veya hangi ülke veya ülkelere konuşlandırıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İHRACATINA İZİN VERİLMİYOR

İsrail, Japonya ve Avustralya'nın ilgisine rağmen ABD tarafından ihracatına izin verilmeyen F-22'nin tek kullanıcısı olan Amerikan Hava Kuvvetlerinde 194 adet F-22 bulunuyor.

HANİYE SUİKASTI

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.