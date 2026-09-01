ABD, İran'da Devrim Muhafızları hedeflerini vurdu
CENTCOM, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve ABD personeline saldırı girişimleri nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını açıkladı. İran basını Keşm Adası çevresinde patlamalar duyulduğunu bildirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıkladı.
CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline "saldırı girişimleri"nde bulunduğu gerekçesiyle Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlatıldığı ifade edildi.
ABD'nin saldırı tehdidinin ardından İran basını, Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası'nın çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyulduğunu bildirmişti.