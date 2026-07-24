Haberler

CENTCOM 13. Saldırı Dalgasını Tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki tehditlerini azaltmak amacıyla 13. saldırı dalgasını başarıyla tamamladığını duyurdu. Saldırılarda komuta merkezleri, İHA depoları ve iletişim ağları hedef alındı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13. saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu.

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 13. saldırı dalgasının TSİ 04.00'te "başarıyla" tamamlandığı belirtilerek, İran'ın komuta merkezleri, insansız hava aracı (İHA) depolama tesisleri, iletişim ağları, kıyı izleme merkezleri ve denizcilik kapasitelerinin hedef alındığı aktarıldı.

Saldırıların amacının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemiler ve sivil denizcilere yönelik tehdidinin azaltılması olduğuna işaret edilen açıklamada, "Uluslararası su yolu (Hürmüz), İran Devrim Muhafızları Ordusunun son dönemdeki saldırılarına rağmen açıktır. ABD ordusunun desteğiyle ticari gemiler serbestçe boğazda hareket edebilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 50 bin ABD askerinin halihazırda Orta Doğu'da görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı

Gece yarısı art arda patlamalar! Füzelerin hedefi bu kez bambaşkaydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratacak sözler: Şu düğünlere gitmeyin, Allah’a hesabını veremeyiz

"Bunun hesabını Allah'a veremeyiz"
Kapalıçarşı'da bir bardak limonataya ödediği paraya isyan etti: Fiyatlar Monako'yu geçmiş

Kapalıçarşı'da bir bardak limonata için ödediği para isyan ettirdi
Kargoyu kameraya bakarak kırdı

Kargocunun rezilliği anbean kamerada
Arka Sıradakiler'in Özge'si yıllar sonra bikinili pozlarıyla gündemde

Arka Sıradakiler'in Özge'si yıllar sonra bikinili pozlarıyla gündemde
12 yaşındaki kıza bunu yaptı, bir de görüntülerini paylaştı

Cami bahçesinde infial yaratan görüntü! Küçük kıza kabusu yaşattılar
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor
Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı

Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı