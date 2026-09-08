Haberler

ABD’nin Yemen Büyükelçiliği: Çatışmayı başlatan Husiler saldırganlıklarının sonuçlarına katlanmalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD’nin Yemen Büyükelçiliği, çatışmayı Husilerin başlattığını belirterek, Yemen hükümeti ile Suudi Arabistan’ın kendilerini savunma ve "Husi terörünü" sona erdirme hakkına sahip olduğunu bildirdi.

ABD'nin Yemen Büyükelçiliği, çatışmayı Husilerin başlattığını belirterek, Yemen hükümeti ile Suudi Arabistan'ın kendilerini savunma ve "Husi terörünü" sona erdirme hakkına sahip olduğunu bildirdi.

Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki 4 kente düzenlediği saldırıların ardından ABD'nin Yemen Büyükelçiliği'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yazılı açıklama yapıldı.

Husilerin çatışmayı başlattığı ve saldırganlıklarının sonuçlarına katlanmaları gerektiği belirtilen açıklamada, Yemen hükümetinin ülkedeki tek meşru hükümet olduğu kaydedilerek, Yemen hükümetinin halkını savunma ve Husilerin kapasitesine son verme konusunda tam hakka sahip olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan'ın da topraklarını ve vatandaşlarını savunma, ayrıca meşru Yemen hükümetinin "Husi terörünü" sona erdirmeyi amaçlayan çabalarını destekleme hakkına sahip olduğu bildirildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Ebha, Hamis Muşayt, Cazan ve Necran kentlerindeki sivil ve ticari tesislere düzenlediği saldırıda 73 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
Savaş yeniden kızıştı! Hark Adası çevresinde art arda patlamalar

Savaş yeniden kızıştı! Ülkenin can damarında art arda patlamalar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi
'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu tutuklandı! Avukatlarından ilk açıklama

Seyhan Soylu tutuklandı
Rihanna yine çok iddialı! Verdiği pozlarla sınırları zorladı

Yaz bitti, sürprizleri bitmedi! Verdiği pozlarla sınırları zorladı
Bu ülkede 994 liraya ev veriyorlar! Ama tek bir şartı var

994 liraya ev veriyorlar! Tek bir şartı var
Banyoyu kirletmemek için bulduğu yöntem şaşkına çevirdi

Çocuk parkında pes dedirten görüntü! Gerekçesi de hayli ilginç
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

İç çamaşırından silahı çıkardı! 'Kocanın selamı var' deyip kurşun yağdırdı

İç çamaşırından çıkarıp kabusu yaşattı: Kocanın selamı var