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Wisconsin'de Kasırga: 30 Bin Evde Elektrik Kesintisi

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ABD'nin Wisconsin eyaletinde meydana gelen kasırga, 30 binden fazla evde elektrik kesintisine yol açtı. Can kaybı bildirilmezken, elektriklerin yeniden sağlanmasının birkaç gün sürebileceği belirtildi.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde etkili olan kasırga, 30 binden fazla evde elektrik kesintisine yol açtı.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, Wisconsin'e bağlı Winnebago bölgesinde kasırga meydana geldiğini bildirdi.

Menasha ilçesi Polis Şefi Matt Albrecht, bazı evlerin ve iş yerlerinin kasırgadan "ciddi şekilde etkilendiğini" belirtti.

Yetkililer, kasırga nedeniyle 30 binden fazla evin elektriksiz kaldığını ifade etti.

Eyalet yetkilisi Gordon Hintz, kasırga nedeniyle can kaybı veya yaralanma vakası bildirilmediğini, elektriğin yeniden sağlanmasının birkaç gün sürebileceğini söyledi.

Kaynak: AA
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