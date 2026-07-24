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West Virginia'da sel felaketi: 2 ölü

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ABD'nin West Virginia eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde bu hafta 2 kişi hayatını kaybetti. 100'den fazla kişi kurtarılırken, 55 bölgede acil durum ilan edildi ve 500 Ulusal Muhafız personeli görevlendirildi.

ABD'nin West Virginia eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde bu hafta 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

West Virginia Valisi Patrick Morrisey'in ofisinden, eyalette etkili olan şiddetli yağışlara ilişkin açıklama yapıldı.

Eyalette yağışların yol açtığı sellerde bu hafta 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, bu kişilerin nerede ve nasıl öldüğüne dair detay paylaşılmadı.

Vali Morrisey, önceki gün düzenlediği basın toplantısında seller nedeniyle 100'den fazla kişinin kurtarıldığını, kayıp olduğu değerlendirilen kişilere ulaşılması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

Sel nedeniyle eyalet genelindeki 55 bölgenin tamamında "acil durum" ilan edildiği bilgisini paylaşan Morrisey, en ağır hasar görülen bölgelere 500 Ulusal Muhafız personelinin sevk edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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