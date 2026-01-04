Albüm: ABD'nin Venezuela'ya Yönelik Saldırısı Arjantin'de Protesto Edildi
ABD ordusunun Venezuela'ya düzenlediği saldırılar, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan ABD Büyükelçiliği önünde protesto edildi. ABD Başkanı Donald Trump, Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.
BUENOS AİRES, 4 Ocak (Xinhua) -- ABD ordusunun cumartesi sabahı erken saatlerde Venezuela'ya düzenlediği saldırılar Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki ABD Büyükelçiliği önünde protesto edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını" duyurmuştu.
Kaynak: Xinhua / Güncel