ABD Büyükelçisi Barrack, Türkiye ile güçlü ortaklığa değer verdiklerini söyledi

Güncelleme:
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye ile olan güçlü ortaklıklarına büyük değer verdiklerini ve Suriye'de birlikte çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD'nin, Türkiye ile "güçlü ortaklığa" değer verdiğini ve zorlukları ele almak için kararlılıkla çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

Barrack, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından dün kabul edilmesine ilişkin ABD merkezli X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Fidan'a verimli ve samimi görüşme için teşekkürlerini sunan Barrack, "ABD, Türkiye ile olan güçlü ortaklığımıza büyük değer vermekte ve Suriye'de devam eden çabalarımız dahil olmak üzere, bölgesel istikrarı ilerletme ve ortak zorlukları ele almak için birlikte çalışmaya kararlılıkla devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
