ABD'nin Pepperdine Üniversitesi'nde Bayrak Dalgaları Güncel Haberler MALİBU, 11 Eylül (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Malibu kentinde bulunan Pepperdine Üniversitesi'nde Bayrak Dalgaları'nı (Waves of Flags) izleyen çocuklar görülüyor, 10 Eylül 2022. MALİBU, 11 Eylül (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Malibu kentinde bulunan Pepperdine Üniversitesi'nde Bayrak Dalgaları'nı (Waves of Flags) izleyen çocuklar görülüyor, 10 Eylül 2022. Üniversite her Eylül ayında 11 Eylül saldırılarının kurbanlarının anısına Bayrak Dalgaları'nı sergiliyor. (Fotoğraf: Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Waves Eylül Güncel Haberler

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