ABD'nin Ortadoğu'ya üçüncü uçak gemisi grubu ve 9-10 bin asker göndereceği bildirildi

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WASHINGTON, 2 Ekim (Xinhua) -- Pentagon'un Ortadoğu'ya üçüncü bir uçak gemisi saldırı grubu ile ek Deniz Piyadeleri gemileri göndereceği bildirildi. Sevkiyat kapsamında bölgeye 9.000 ila 10.000 ilave ABD askerinin gönderilmesinin planlandığı belirtildi.

The Wall Street Journal gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı perşembe günkü haberine göre, gemiler, savaş uçakları, Deniz Piyadeleri ve denizciler kasım ayı sonuna kadar bölgeye ulaşacak.

USS George H.W. Bush ve USS George Washington adlı iki uçak gemisi halihazırda Ortadoğu'da bulunuyor. USS Theodore Roosevelt uçak gemisi pazar günü ana limanı San Diego'dan ayrıldı.

Haberde, USS George Washington'ın, Roosevelt'in bölgeye ulaşmasının ardından Ortadoğu'da kalmaya devam etmesi halinde, nisan ayından bu yana ilk kez bölgede aynı anda üç uçak gemisi saldırı grubunun bulunacağı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump da perşembe günü Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İran'ın "çok adil bir anlaşma" imzalamaması halinde "artık var olmayacağını" söyleyerek, müzakerelerin çıkmaza girdiği bir dönemde İran'a yönelik tehditlerini yineledi.

Aynı gün yayımlanan Time dergisi röportajında ise Trump, ara seçimlerden sonra İran'a yönelik bombardımanı yoğunlaştırmasının "mümkün" olduğunu söylemişti. Trump, mühimmat sıkıntısına ilişkin bir haberi ise "yalan haber" olarak nitelendirdi.

Kaynak: Xinhua