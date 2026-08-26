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ABD Büyükelçisi: Saldırılar Hizbullah Yüzünden

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ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa, İsrail'in Lübnan saldırılarını Hizbullah'ın ateşkese uymaması ve silah bırakmamasıyla savundu; Hizbullah'la müzakere ihtimalini dışlamadı ve pilot bölgeler sürecinin ilerlediğini söyledi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sürmesini, Hizbullah'ın ateşkese uymadığı ve silahlarını teslim etmediği iddiasıyla gerekçelendirdi.

İsa, Lübnan Başmüftüsü Abdullatif Deryan ile başkent Beyrut'ta bir araya gelerek Lübnan'ın geleceği ve ülkeye ilişkin yürütülen görüşmeleri ele aldı.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İsa, İsrail'in saldırılarının ağırlıklı olarak pilot bölgelerinin dışında sürdüğünü belirtti.

ABD'nin İsrail ile saldırıların durdurulması konusunda henüz anlaşmaya varmadığını aktaran İsa, saldırıların devam etmesini Hizbullah'ın ateşkese uymadığı iddiasıyla savundu.

İsa, Hizbullah'ın "İsrail silahlarını elinde tuttuğu sürece kendisinin de silahlarını koruyacağını" söylediğini, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesini talep ederken silahlarını Lübnan ordusuna teslim etme taahhüdünde bulunmadığını ileri sürdü.

İsrail'in saldırılarını durdurması ve Lübnan'dan çekilmesi öncesinde ABD'nin Hizbullah'ın silahlarını teslim etmesini şart koşup koşmadığı yönündeki soruya İsa, "İki kişi anlaşmazlık yaşadığında, biri diğerinden kendisinden isteneni yapmasını, ardından kendisinin de üzerine düşeni yapmasını bekliyorsa..." şeklinde yanıt verdi.

İsa, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını sürdürmesini savunarak, "Hizbullah silahlarını teslim etmeye hazır olduğunu hiçbir zaman açıklamadı, o halde İsrail'den Lübnan'dan çekilmesini nasıl istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

ABD, Hizbullah'la müzakere ihtimalini dışlamadı

Hizbullah'la müzakere ihtimaline ilişkin İsa, ABD'nin örgütle müzakere edeceğini hiçbir zaman söylemediğini ancak "örgütün buna hazır olması veya sunabileceği bir şey bulunması halinde" bunun mümkün olabileceğini belirtti.

İtalya'nın başkenti Roma'da Lübnan ile İsrail arasında yürütülen görüşmelere de değinen İsa, müzakerelerin durmadığını belirtti.

Söz konusu görüşmelerin teknik müzakereler olduğunu ve bunun için mutlaka belirli tarihler belirlenmesinin gerekmediğini ifade eden İsa, egemenlikle ilgili müzakerelerin ise önceden ele alındığını ve görüşmelerin birbirine karışmaması için tarihlerinin belirlendiğini kaydetti.

Lübnan'da olası gerilim

Lübnan'ın eylülde yeni bir gerilim sürecine girme ihtimali ve Nebatiye vilayetindeki Ali et-Tahir Tepesi'nde yaşananların savaşın genişlemesine yol açıp açmayacağı yönündeki soruya İsa, bunun güncel bir mesele olduğunu belirterek gelecek günlerde gelişmelerin nasıl şekilleneceğini Lübnanlılar gibi kendisinin de beklediğini söyledi.

ABD'nin tüm Lübnan halkının yanında olduğunu ifade eden İsa, Lübnan'ın güvenli, bağımsız ve egemen bir ülke haline gelmesini istediğini belirtti.

İsa, Lübnanlıların görüşlerinin dinlenmesinin ve ülkelerine nasıl yardımcı olunacağının belirlenmesinin önemini vurguladı.

Pilot bölgeleri süreci ilerliyor

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken "pilot bölgeleri" ve ateşkes sürecinin ne durumda olduğunun sorulması üzerine İsa, sürecin ilerlediğini belirtti.

İsa, "Her şey önce kağıt üzerinde belirleniyor ve sahada uygulanması çok zaman alıyor. Bir bölgenin belirlenmesi için sahaya gidilerek hangi ağacın, hangi evin ve hangi işaretin o bölgenin sınırını oluşturduğunun belirlenmesi gerekiyor." dedi.

Büyükelçi İsa, ilk deneme bölgesinin sınırlarının belirlenmesinin ardından sürecin ne ölçüde kolaylaştığının görülebileceğini, bunun üçüncü ve dördüncü deneme bölgelerinin belirlenmesini hızlandıracağını ifade etti.

Kaynak: AA
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