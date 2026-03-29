Haberler

ABD'den Katar'daki vatandaşlarına "hazırlıklı olun" uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD yönetimi, Orta Doğu'daki gelişmelere dikkat çekerek Katar'da bulunan vatandaşlarına dikkatli olmaları ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu. Büyükelçilik, bölgede kalmayı tercih edenler için güvenli alanlara geçiş önlemleri konusunda bilgilendirme yaptı.

ABD'nin Doha Büyükelçiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, bölgedeki durumun yakından izlendiği, vatandaşların kendi güvenliklerine ilişkin sağlıklı karar verebilmeleri için bilgilendirmelere devam edileceği belirtildi.

Büyükelçilik tarafından yayımlanan uyarı mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Orta Doğu'dan ayrılmak istemeniz durumunda ABD hükümeti, mevcut ayrılış seçenekleri hakkında en güncel bilgiler ışığında size yardımcı olmaya hazırdır."

Katar'da kalmayı tercih eden vatandaşlara yönelik dikkatli olmaları uyarısı yapılan açıklamada; yerel makamların direktifleri doğrultusunda güvenli alanlara geçilmesi konusunda hazırlıklı olunması istendi.

Açıklamada ayrıca ABD vatandaşlarından; ikamet ettikleri yerlerde yiyecek, su, ilaç ve diğer temel ihtiyaç maddelerini hazır bulundurmaları talep edildi.

Büyükelçiliğin açıklamasında ayrıca bölgeden ayrılmak isteyen vatandaşlar için uçuş ve kara yolu seçeneklerine dair teknik bilgiler de paylaşıldı.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

