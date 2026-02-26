ABD'nin İsrail Büyükelçisi, İran'ın müzakerelerde Washington'un şartlarını kabul etmesi gerektiğini ileri sürdü

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İran'ın devam eden müzakerelerde Washington yönetiminin taleplerini kabul etmesi gerektiğini belirterek ülkesinin Irak işgalinden bu yana bölgeye en büyük askeri yığınağı gerçekleştirdiğine işaret etti.

Yedioth Ahronot gazetesine röportaj veren Büyükelçi Huckabee, ABD ile İran arasındaki müzakereler, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak adımları ve artan yerleşimci şiddeti ile Gazze'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ile İran arasında Cenevre'de üçüncü turu yapılan nükleer müzakerelere ilişkin Washington'un kırmızı çizgilerinin çok net olduğunu öne süren Hukcabee, "Olası anlaşmanın şartları konusunda Başkan Trump son derece net. Öncelikle, uranyum zenginleştirme yok, nükleer silah yok." dedi.

İran'ın balistik füze programının da müzakerelerde ele alınması gerektiğini savunan Huckabee, İran'ın gerilimi düşürmek adına ne yapması gerektiğini bildiğini ileri sürdü.

Müzakerelerin devam edip etmeyeceği sorusunun Tahran yönetiminin tavrına bağlı olduğunu öne süren Huckabee, "Bilmiyorum. Gerçekten, masaya neyle geleceklerine bağlı. Umarım İranlılardan makul bir yaklaşım gelir. Ama 47 yıldır bekliyoruz." dedi.

ABD'nin İran'a saldırı ihtimaline ilişkin spekülasyon yapmaktan kaçınmak istediğini, ancak Washington yönetiminin Orta Doğu'ya ciddi askeri yığınak yaptığını da kabul eden Huckabee, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir savaşın operasyonel yönlerinin nasıl olacağını, kimin ilk saldıracağını bilmiyorum. Ancak ABD'nin (bölgedeki) askeri yığınağını artırması çok önemli. 2003'ten beri en yüksek seviyede."

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak adımları

İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da attığı adımlara ilişkin konuşan Huckabee, Tel Aviv yönetiminin egemen devlet olarak hareket ettiğini ve aldığı bazı tartışmalı idari adımların yanlış anlaşıldığını ileri sürdü.

Huckabee, Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilmesinin şu anda ABD'nin gündeminde olmadığını söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da günden güne artan Yahudi yerleşimci şiddetinin ABD tarafından "büyük bir endişeyle" izlendiğini söyleyen Huckabee, "Suç, kim işlerse işlesin suçtur. Terörizm, kim yaparsa yapsın terörizmdir." dedi.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde aşırı sağcı isimlerin kilit roller üstlendiği İsrail hükümeti, 8 Şubat'ta Batı Şeria'daki statükoyu Yahudi yerleşimciler lehine ve Filistinliler aleyhine değiştirecek bir dizi karar almıştı.

İsrail hükümeti, 15 Şubat'ta ise uluslararası hukuka göre işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararı onaylamıştı.

İsrail saldırılarıyla büyük yıkıma uğrayan Gazze Şeridi'ndeki duruma da değinen Büyükelçi Huckabee, Hamas'ın bölgenin yönetiminde rol üstlenemeyeceğini ileri sürerek "Başkan Trump defalarca ve kesin bir şekilde Hamas'ın orada geleceği olmadığını söyledi. Silahsızlanmaları gerekiyor." dedi.

ABD'li Büyükelçiden "Büyük İsrail" açıklamasının yanlış anlaşıldığı iddiası

ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda sözlerinin bağlamından koparıldığını öne süren Huckabee, İsrail'in bölgesel genişlemeyi amaçlamadığını söz konusu röportajda da açıkça belirttiğini söyledi.

Huckabee, kısaltılmış videonun yanlış bir algı yarattığını ve uluslararası toplumdan tepkileri tetiklediğini iddia etti.

Büyükelçi Huckabee, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a röportaj vermiş, Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımda çocukların öldürülmesini ve "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" görüşünü savunmuştu.

ABD'li gazeteci Carlson'ın, İsrail'in "vadedilmiş topraklar" iddiasına ilişkin sorusu üzerine ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İncil'e atıfta bulunmuştu.

Carlson'un, "Bu Mısır'ın, Suriye'nin, Irak'ın, Ürdün'ün, Lübnan'ın ve Suudi Arabistan'ın bir kısmını kapsar. Yani tüm Orta Doğu'yu almak anlamına geliyor." diye çıkışması üzerine Huckabee, "İsrail'in onların hepsini alması iyi olurdu çünkü Tanrı onu onlara verdi." değerlendirmesinde bulunmuştu.