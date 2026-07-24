ABD'nin İran'ın Ahvaz kentine saldırısı: 4 ölü, 5 yaralı
TAHRAN (AA) – ABD'nin, İran'ın Irak sınırına yakın Huzistan eyaletindeki Ahvaz kentine düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
TAHRAN (AA) – ABD'nin, İran'ın Irak sınırına yakın Huzistan eyaletindeki Ahvaz kentine düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberine göre, Huzistan Valiliği, Ahvaz kentinin bazı noktalarının ABD tarafından füze saldırısıyla hedef alındığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, ABD saldırısında Ahvaz'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Kaynak: AA