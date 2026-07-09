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İran Sağlık Bakanlığı: ABD'nin son 2 günde düzenlediği saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı

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İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 8-9 Temmuz 2026'da 5 eyalete düzenlediği hava saldırılarında 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 78 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 47'sinin tedavisi sürüyor.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Hüseyin Kermanpur, ABD'nin İran'a düzenlediği hava saldırılarında son 2 günde 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 78 kişinin yaralandığı açıkladı.

Kermanpur, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

İranlı yetkili, ABD'nin 8 ve 9 Temmuz 2026'da İran'ın 5 eyaletini hedef alan saldırılar düzenlediğini hatırlatarak saldırılarda şu ana kadar 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 78 kişinin yaralandığını aktardı.

Kermanpur, yaralılardan 47'sinin tedavisinin hastanede sürdüğü, diğer yaralıların gerekli tıbbi müdahalelerin ardından taburcu edildikleri bilgisini verdi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı

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