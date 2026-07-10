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İsrail devlet televizyonu: ABD'ye ait F-22 hayalet savaş uçakları İsrail'den ayrıldı

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ABD ordusuna ait İran'a geniş çaplı hava saldırıları düzenleyen 12 F-22 hayalet savaş uçağı, İsrail'deki Ovda Askeri Hava Üssü'nden ayrılarak ABD'ye dönüş yoluna geçti. Uçakların İngiltere'de duraklayacağı belirtilirken, ABD ve İran arasında Pakistan aracılığıyla yürütülen müzakere sürecine rağmen çatışmaların devam ettiği bildirildi.

İran'a geniş çaplı hava saldırıları düzenleyen ABD ordusuna ait 12 F-22 hayalet savaş uçağının İsrail'den ayrıldığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Washington yönetiminin 5 aydır İsrail'in güneyindeki Ovda Askeri Hava Üssü'nde konuşlu bulunan F-22 hayalet savaş uçaklarını ABD'ye çekme kararı aldığı aktarıldı.

Haberde, F-22 filosunun havada yakıt ikmal desteği eşliğinde ABD'ye dönüş yolunda olduğu ve İngiltere'de duraklayacağı kaydedildi.

Ayrıca söz konusu hayalet savaş uçaklarının ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı savaş öncesi Ovda Askeri Hava Üssü'ne getirildiği ve saldırılara aktif olarak katıldığı aktarıldı.

İran ve ABD, Pakistan aracılığıyla yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almaya başlamıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
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