ABD'nin Hamas'a Yönelik Ateşkes Teklifi Reddedildi

ABD'nin Hamas'a Yönelik Ateşkes Teklifi Reddedildi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Hamas'ın ABD'nin ateşkes teklifine verdiği cevabı 'kabul edilemez' olarak nitelendirerek, dolaylı görüşmelerin temelinin bu öneriye dayanması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD'nin ateşkes teklifine Hamas'ın verdiği cevabın, "hiç bir şekilde kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Witkoff, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hamas'ın ABD'nin önerisine verdiği cevabı aldım. Hiç bir şekilde kabul edilemez ve bizi sadece geriye götürüyor." ifadelerine yer verdi.

Özel Temsilci Witkoff, Hamas'a yeni bir mesaj gönderdiği paylaşımında, "Hamas, önümüzdeki hafta hemen başlayabileceğimiz dolaylı (arabulucu) görüşmelerin temeli olarak sunduğumuz çerçeve önerisini kabul etmeli." ifadelerini kullandı.

Witkoff, ölen ve hayatta kalan esirlerin yarısının ailelerine döneceği dolaylı görüşmelerin kalıcı olması için 60 günlük bir ateşkes sağlanmasının tek yolunun bu önerinin kabul edilmesinden geçtiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, anlaşmanın bir gün veya daha kısa süre içinde açıklanabileceğini söylemişti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Witkoff'un önerisine verilen cevabın, kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını, Gazze Şeridi'nden tam bir geri çekilmeyi ve Filistinlilere yönelik insani yardımların kesintisiz akışını temin etmeyi amaçladığı belirtilmişti.???????

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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