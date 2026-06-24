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Anket: ABD'nin "güvenilir bir ortak" olduğunu söyleyenlerin sayısı azalıyor

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Pew Araştırma Merkezi'nin 36 ülkede yaptığı ankete göre, ABD'nin 'güvenilir bir ortak' olduğunu düşünenlerin oranı Kanada, Fransa ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede sert şekilde düştü.

ABD hakkında 36 ülkede yapılan bir anket, bu ülkenin "güvenilir bir ortak" olduğunu söyleyenlerin sayısının azaldığını ortaya koydu.

ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankette, 8 Şubat-13 Mayıs tarihlerinde 36 ülkeden 42 bin 151 katılımcıya, ABD ve Başkan Donald Trump'ın politikalarına ilişkin görüşleri soruldu.

Anket, ABD'nin "güvenilir bir ortak" olduğu yönündeki algının son yıllarda belirgin biçimde zayıfladığını ortaya koydu. Bu olumsuz eğilim, ABD ile uzun yıllardır ekonomi ve güvenlik alanlarında yakın ilişkilere sahip birçok ülkede de gözlemlendi.

Kanada'da 2022 yılında katılımcıların yüzde 83'ü ABD'yi güvenilir bir ortak olarak görürken bu oran, yüzde 35'e geriledi.

Aynı dönemde Fransa'da bu oran yüzde 62'den yüzde 27'ye, Almanya'da ise yüzde 83'ten yüzde 39'a düştü.

ABD'nin dünya genelinde barış ve istikrara katkı sağladığı yönündeki değerlendirmeler birçok ülkede belirgin şekilde geriledi.

Bu görüşü paylaşanların oranı Kanada'da 2023'te yüzde 61 iken yüzde 30'a düştü. Aynı dönemde Fransa'da yüzde 56'dan yüzde 27'ye, Almanya'da ise yüzde 53'ten yüzde 35'e indi.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
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