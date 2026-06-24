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Ankara'da silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı

Ankara'da silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı
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Ankara Pursaklar'da servis şoförü ile vatandaş arasında 'laf atma' iddiasıyla çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Şoför sopayla saldırırken, diğer kişi kuru sıkı tabanca ateşledi.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde servis şoförü ile bir vatandaş arasında "laf atma" iddiasıyla çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pursaklar ilçesi Merkez Mahallesi Salı Pazarı önünde "laf atma" iddiasıyla bir servis şoförü ile bir kişi arasında kavga çıktı. Servis şoförünün sopa ile saldırdığı vatandaş, elindeki tabancayı defalarca ateşledi. Tabancanın kuru sıkı olduğu öğrenilirken, çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavgada 2 kişi yaralandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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