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ABD'nin Dedeağaç'taki yeni askeri üssü faaliyete geçmeye hazırlanıyor

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ABD'nin Dedeağaç'taki yeni askeri üssü faaliyete geçmeye hazırlanıyor

Yunanistan'ın Türkiye sınırına 45 kilometre mesafedeki liman kenti Dedeağaç'ta bulunan ABD'nin yeni askeri üssünün, gelecek haftalarda faaliyete geçeceği bildirildi.

Yunanistan'ın Türkiye sınırına 45 kilometre mesafedeki liman kenti Dedeağaç'ta bulunan ABD'nin yeni askeri üssünün, gelecek haftalarda faaliyete geçeceği bildirildi.

"Ta Nea" gazetesinin haberine göre, Yunanistan'ın ABD'ye tahsis ettiği "Yannuli Kışlası"ndaki hazırlıklarda son aşamaya gelindi.

Kışlanın, "Gelecek haftalarda ilk NATO askerlerini ağırlamaya hazır olduğu" belirtilen haberde, kışlanın "düz çizgiyle" Türkiye sınırına 20 kilometre uzaklıkta olduğu vurgulandı.

Haberde, "Türkiye, Amerikalıların sadece Balkanlar'a tank, helikopter ve askeri mühimmat sevk etmek için Dedeağaç Limanı'nı kullanmalarından değil, bölgede ilk NATO üssünün faaliyete geçecek olmasından da rahatsız." iddiasında bulunuldu.

Atina ile Washington arasında geçen yıl imzalanan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'na göre, Yannuli Kışlası'nın yanı sıra Volos'taki "Georgula Kışlası" ile Litohoru'daki atış alanı da ABD'ye tahsis edilmişti.

Anlaşmada ayrıca Girit Adası'nda bulunan mevcut ABD üssü "Suda"nın da genişletilmesi öngörülmüştü.

Kaynak: AA / Tevfik Durul - Güncel

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