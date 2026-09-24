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ABD'nin Brüksel Büyükelçisi White, Belçika'nın sızan belgeyi onaylamadığını bildirdi

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ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White, Belçika hükümetinin Washington'un 'artık geçmişteki müttefik olmadığı' yazılan sızan belgeyi onaylamadığını ve bunun resmi tutumu yansıtmadığını ilettiğini açıkladı. White, taslak belgenin iki ülke arasındaki bağları etkilemeyeceğini söyledi.

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White, Washington'un "artık geçmişteki müttefik olmadığı" ifadelerinin yer aldığı basına sızan belgeye ilişkin Belçika hükümetinin, onayladıkları bir belge olmadığını, ülkenin resmi tutumunu yansıtmadığını açıkladığını bildirdi.

White, Belçika hükümetine ait olduğu belirtilen basına sızan belgeye dair açıklama yaptı.

ABD Büyükelçisi, Belçika hükümetinin, Washington'un "artık geçmişteki müttefik olmadığının" kaydedildiği belgeyi onaylamadığını, dolayısıyla ülkenin resmi tutumunu yansıtmadığını kendilerine ilettiğini aktardı.

ABD ve Belçika'nın uzun süredir müttefik olduğunu vurgulayan White, yarın iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 194. yılını kutlayacaklarını ifade etti.

White, nükleer enerji, doğal gaz, savunma, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ve Belçika'nın ABD'nin gümrük ve pasaport işlemlerini hızlandıran "Global Entry" programına katılması konularında Brüksel'le beraber çalıştıklarını belirterek, sızan "bir taslak belgenin" iki ülke arasındaki bağları etkilemeyeceğini söyledi.

"Artık geçmişteki müttefik olmadığının" kaydedildiği yazılmıştı

Financial Times gazetesi, Belçika Dışişleri Bakanlığına ait olduğu iddia edilen belgede, ABD'nin "artık geçmişteki müttefik olmadığının" kaydedildiğini yazmıştı.

Bakanlığın, Amerika ve Karayipler birimince Ekim 2025'te hazırlandığı öne sürülen belgede, Belçika ve AB'nin Washington'la ilişkilerini "kapsamlı şekilde yeniden değerlendirmesi" gerektiği ifadeleri yer almıştı.

Kaynak: AA
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