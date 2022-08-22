ABD'nin B52 bombardıman uçakları Üsküp semalarında

ABD'nin Avrupa ve Afrika'daki Hava Kuvvetleri, iki adet B52 bombardıman uçağıyla Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Kuzey Makedonya Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, uçuşun Balkan müttefiklerine ve NATO ortaklarına bağlılığın gösterilmesi ve güvenliğin garanti edilmesi için gerçekleştirildiğini duyurdu. Kuzey Makedonya'nın yanı sıra uçakların Arnavutluk, Karadağ ve Hırvatistan semalarında da uçuş yapacağı bildirildi.