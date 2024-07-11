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ABD'nin Almanya'ya füze yerleştirme kararı Rusya'yı rahatsız etti: Ülkemizin güvenliğine zarar vermek istiyorlar

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ABD'nin 2026'dan itibaren Almanya'ya Tomahawk uzun menzilli seyir füzelerini konuşlandıracağını açıklaması Rusya'yı rahatsız etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov kararın Rusya'nın güvenliğine zarar verme amacı taşıdığını belirterek, "Duygusal davranmadan, yeni tehdide karşı askeri yanıt geliştireceğiz." dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Almanya'ya uzun menzilli seyir füzeleri yerleştirme kararının Rusya'nın güvenliğine zarar verme amacı taşıdığını belirterek, "Duygusal davranmadan, yeni tehdide karşı askeri yanıt geliştireceğiz." dedi.

"ÜLKEMİZİN GÜVENLİĞİNE ZARAR VERMEK İSTİYORLAR"

Ryabkov, ABD'nin 2026'dan itibaren "Tomahawk" uzun menzilli seyir füzelerini Almanya'ya konuşlandırma kararını St. Petersburg'da gazetecilere değerlendirdi. Soğuk Savaş'ın ardından küresel konjonktürün önemli oranda değiştiğine işaret eden Ryabkov, "Bu eylemler, her şeyden önce ülkemizin güvenliğine zarar vermeyi amaçlamaktadır. Bunun sadece gerilimi tırmandırma sürecinin bir parçası ve bir gözdağı unsuru olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

ABD'nin Almanya'ya füze yerleştirme kararı Rusya'yı rahatsız etti: Ülkemizin güvenliğine zarar vermek istiyorlarRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov.

"YENİ TEHDİDE KARŞI ASKERİ YANIT GELİŞTİRECEĞİZ"

Rusya'nın, ABD'nin adımına yönelik yanıt vereceğini belirten Ryabkov, "Yanıtımızın niteliği sakin bir şekilde, profesyonelce belirlenecektir. Duygusal davranmadan, yeni tehdide karşı askeri yanıt geliştireceğiz." dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD ve Almanya tarafından dün yapılan ortak açıklamaya göre, Tomahawk seyir füzeleri ve diğer uzun menzilli silahlar, 2026'dan itibaren Almanya'ya konuşlandırılacak. ABD bu tür uzun menzilli silahları Almanya'ya en son 1990'larda konuşlandırmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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