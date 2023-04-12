ABD, Myanmar ordusunun muhaliflere yönelik hava saldırısından endişeli

ABD Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'ın Sagaing bölgesindeki Pa Zi Gyi kasabasında, aralarında muhaliflerin de bulunduğu yaklaşık 150 kişinin katıldığı bir törene yönelik hava saldırısı düzenlemesini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Sagaing bölgesinde Burma ( Myanmar ) ordusunun hava saldırısı sonucunda en az 50 kişinin öldüğü ve çocuklar da dahil olmak üzere en az 30 kişinin yaralandığı haberleri bizi derinden endişelendiriyor." ifadelerine yer verildi.

Bu saldırının 10 Nisan'da Chin Eyaleti'nde gerçekleştirilen ve en az 9 kişinin öldürüldüğü hava saldırısının ardından gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, "Bu şiddetli saldırılar, Şubat 2021 darbesinden sonra Myanmar'da yaşanan ciddi siyasi ve insani krize karşın rejimin insan hayatına olan saygısızlığını ve sorumluluğunu bir kez daha ortaya koymaktadır." denildi.

Açıklamada, ABD'nin darbe rejimine şiddeti durdurma ve halkın kapsayıcı demokratik arzularına saygı gösterme çağrısında bulunduğu belirtildi.

Myanmar'ın Sagaing bölgesindeki Pa Zi Gyi kasabasında, aralarında muhaliflerin de bulunduğu yaklaşık 150 kişinin katıldığı bir törene yönelik hava saldırısı düzenlenmişti.

İsminin verilmesini istemeyen bir görgü tanığı, saldırının saat 07.00 sularında savaş uçaklarıyla başladığını ve ardından bölgenin helikopterlerle ateş altına alındığını söylemişti.

Saldırının yaklaşık 20 dakika sürdüğünü kaydeden görgü tanığı, vücut bütünlüğü olmaması nedeniyle net ölü sayısını bilmediklerini ve sayının çok daha fazla olabileceğini sözlerine eklemişti.

Myanmar ordusunun Ekim 2022'de silahlı gruplardan Kaçin etnik azınlığının yıl dönümü kutlamaları sırasında gerçekleştirdiği hava saldırısında ise en az 80 kişinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alındı, 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutukluları Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi yaşamını yitirdi ve 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı vermişti.