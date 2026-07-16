Haberler

ABD, Meksika'daki iki yeni uyuşturucu kartelini yabancı terör örgütü ilan etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, Meksika'da faaliyet gösteren Juarez Karteli ve Los Viagras'ı yabancı terör örgütleri listesine ekledi. Böylece listedeki Meksika merkezli suç örgütü sayısı 6'ya yükseldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Meksika'da faaliyet gösteren iki yeni uyuşturucu kartelini yabancı terör örgütleri listesine dahil etti.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, Teksas sınırında faaliyet gösteren Juarez Karteli ile Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletinde faaliyet gösteren Los Viagras'ın yabancı terör örgütü olarak tanımlandığı belirtildi.

Açıklamada, kararın, ABD hükümetinin resmi gazetesi Federal Register'da yayımlandığı bildirildi.

Juarez Karteli ile Los Viagras'ın da listeye eklenmesiyle, ABD'nin yabancı terör örgütü olarak tanıdığı Meksika merkezli suç örgütü sayısı 6'ya yükseldi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, söz konusu iki örgütün ya terör eylemleri gerçekleştirdiğini ya da ABD vatandaşlarının güvenliği ile ülkenin ulusal güvenliği, dış politikası veya ekonomisini tehdit edebilecek eylemlerde bulunma konusunda "ciddi risk oluşturduğunu" ifade etmişti.

Meksika'nın en eski uyuşturucu kaçakçılığı örgütlerinden biri olarak bilinen Juarez Karteli'nin, onlarca yıldır Meksika-ABD sınırındaki önemli geçiş noktalarından Ciudad Juarez'i kontrol ettiği belirtiliyor.

Terör listesine alınan Los Viagras'ın ise Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletinde faaliyet gösteren yerel bir suç örgütü olduğu kaydediliyor.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı

Kılıçdaroğlu temizliğe devam ediyor! 8 isim daha görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent'in tutuklanmasının ardından Pelin Batu özür diledi

Pelin Batu yıllar sonra pişman oldu: Diplomat kızı olarak yakışmadı
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor

Görüntü serhat şehrimizden! Polis her yerde bu kadınları arıyor
'Aşk dediğiniz şey, travma sosuna batırılmış bir patoloji olabilir'

"Aşk dediğiniz şey, travma sosuna batırılmış bir patoloji olabilir"
Zeynep Atılgan'ın balkonda girdiği tripler olay oldu

Taşacak Bu Deniz'in yıldızının girdiği tripler olay oldu
DEM Parti heyetinden MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmeye ilişkin açıklama

Bahçeli ile görüşen İmralı heyetinden ilk açıklama

Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi

Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü

Gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü