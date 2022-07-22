ABD'li yetkililer İstanbul'daki Libya konulu toplantıya katıldı

ABD'nin Trablus Büyükelçisi ve Libya Özel Temsilcisi Richard B. Norland, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Josh Harris ile 21 Temmuz'da İstanbul'da Türk Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen Libya konulu uluslararası bir toplantıya katıldıklarını bildirdi.

Toplantıya dair ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden yazılı bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Büyükelçi Norland'ın şu ifadelerine yer verildi:

"ABD, Libya'da petrol ile gaz üretiminin yeniden başlamasını ve uluslararası ortaklarla birlikte, Libya petrolünün şeffaf ve hesap verilebilir şekilde yönetme çabalarını destekliyor."

Libya'daki bütün silahlı aktörlere sükunet çağrısı yapılan açıklamada, Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi de seçimler konusunda uzlaşmacı bir tavır sergilemeye davet edildi.

Açıklamada ayrıca Libya Ulusal Petrol Kurumundaki (NOC) son durumun yakından takip edildiği ve NOC'un uluslararası petrol sektöründeki itibarını sürdürebilmesi için bağımsızlığını koruması gerektiği belirtildi.