Haberler

ABD'li yapay zeka şirketi Databricks, Singapur'a üç yılda 350 milyon doların üzerinde yatırım yapacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'li yapay zeka şirketi Databricks, Singapur'a üç yılda 350 milyon doların üzerinde yatırım yapacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SİNGAPUR, 17 Eylül (Xinhua) -- ABD'li yapay zeka şirketi Databricks, Singapur'da veri ve yapay zeka ürünlerine yönelik talebin hızla artmasıyla bu ülkeye üç yıl içinde 350 milyon ABD dolarından fazla yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

SİNGAPUR, 17 Eylül (Xinhua) -- ABD'li yapay zeka şirketi Databricks, Singapur'da veri ve yapay zeka ürünlerine yönelik talebin hızla artmasıyla bu ülkeye üç yıl içinde 350 milyon ABD dolarından fazla yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Singapur'da 2.973 metrekare büyüklüğünde yeni bir bölgesel genel merkez açılacağı ve bu sayede kentteki mevcut ofis alanının dört katına çıkarılacağı belirtildi.

Şirket ayrıca, üç yıl içinde Singapur'daki çalışan sayısını 250'den 500'ün üzerine çıkarmayı planlıyor.

Yeni genel merkezde, müşterilerin, iş ortaklarının ve öğrencilerin veri ve yapay zeka becerilerini geliştirmeleri, kullanım senaryolarını incelemeleri ve kurumsal yapay zekanın hayata geçirilmesini desteklemeleri için eğitim ve işbirliği alanları bulunacak.

Kaynak: Xinhua
Vicdansızlığın böylesi! Küçük kızın gözleri önünde saldırdılar

Kuaföre kızının önünde kabusu yaşattılar! Nedeni pes dedirtti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'in masaj görüntüleri tepki çekti! Taraftarlar aynı soruyu soruyor

Bir insan bunu neden paylaşır? Görüntüye tepki yağıyor
Yaptığı canlı yayınla emniyet harekete geçti! Gerçek başka çıkınca kendisi ceza yedi

Canlı yayınla emniyeti alarma geçirdi! Gerçek başka çıkınca ceza yedi
Güney Kore ve Fransa'dan 3 yıl aradan sonra ilk ortak hava tatbikatı

3 yıl sonra bir ilk! İki ülkenin savaş uçakları gökyüzünde
Çin’de insansı robot, geliştiricisine saldırdı

İnsansı robotun beklenmedik hareketi! Mühendis son anda kaçtı
8 kurşunla öldürülen öğretmenin cinayet sanığı: Anlık gelişen bir olay

8 kurşunla öldürülen öğretmenin cinayet sanığı: Anlık gelişen bir olay
Ve Orkun Kökçü'nün durumu belli oldu! Marsilya maçı öncesi müjde

Milyonların merakla beklediği haber geldi

Fransa'da akaryakıt fiyatlarını protesto eden balıkçılar petrol deposuna girişi yeniden engelledi

Akaryakıt fiyatları balıkçıları ayağa kaldırdı! Petrol deposuna abluka