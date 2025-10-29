Haberler

ABD'li Profesör Wadie Said: 'İsrail'in Meşru Müdafaa Hakkı Yok'

ABD'li Profesör Wadie Said: 'İsrail'in Meşru Müdafaa Hakkı Yok'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Colorado Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dr. Wadie Said, ABD ve Küresel Kuzey ülkelerinin 'meşru müdafaa' kavramını İsrail'in işgal ettiği topraklarda kötüye kullandığını belirtti. Said, uluslararası hukuka göre İsrail'in meşru müdafaa hakkı olmadığını savundu ve Filistinlilerin direniş haklarının göz ardı edildiğini ifade etti.

YASİN YORGANCI/ECEM ŞAHİNLİ ÖGÜÇ - ABD'deki Colorado Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Wadie Said, "meşru müdafaa" kavramının, ABD ve Küresel Kuzey ülkeleri tarafından İsrail'in işgal ettiği topraklarda meşru müdafaa hakkı iddialarını desteklemek için "kötüye kullanıldığını" belirtti.

Filistin asıllı ABD'li Profesör Edward Said'in oğlu Prof. Dr. Wadie Said, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim Gazze Mahkemesi'nin İstanbul'da düzenlenen nihai oturumu kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Said, "meşru müdafaa" kavramının ABD ve Küresel Kuzey ülkeleri tarafından, İsrail'in işgal ettiği topraklarda meşru müdafaa hakkı iddialarını desteklemek için "kötüye kullanıldığını" söyleyerek, "Elbette uluslararası hukuka göre (İsrail'in) meşru müdafaa hakkı yok ve bence birçok hukukçu da bu görüşü kabul ediyor. Askeri bir işgalci olduğunuzda meşru müdafaa hakkınız yoktur." dedi.

İnsanların, İsrail'in bu tutumunun geçerli olduğunu varsaymak için sürekli bu kavramı tekrarladıklarını vurgulayan Said, ABD'de ve Batı ülkelerinde, Filistinlilerin direnme hakkı olduğu fikrinin kabul görmediğinin altını çizdi.

Said, bu durumda Filistinlilerden "hiçbir şey yapmamasının beklendiğini" ancak bir şeyler yaptıklarında haklarının "yavaş yavaş ellerinden alınacağını" dile getirerek, şöyle devam etti:

"Eğer harekete geçerlerse, işgalcilerine karşı güç kullanarak hareket ederlerse, yasa dışı teröristler gibi muamele görürler ve sonra çok şiddetli bir şekilde yok edilirler. Bu çok sinir bozucu çünkü uluslararası hukukun parametreleri var, mükemmel bir araç olmasa da Filistinlilere haklar sağlıyor."

Uluslararası hukukun bu direniş haklarını destekleyen ve ısrarla savunan alanlarına dikkati çekilmesinin gerekliliğine değinen Said, ABD'nin uluslararası hukukun Filistin meselesinde uygulanmasını göz ardı ettiğini savundu.

Prof. Dr. Said, "Dolayısıyla ABD, bu aşırı tutumu benimsedi ve Filistinliler bu hakları dile getirmeye çalışırken, sürekli terörist oldukları söylendi. Bu durum, bana göre, gerçekliğin tersine çevrilmesi anlamına geliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
Gebze'de yıkılan binanın etrafındaki 8 bina tahliye edilerek mühürlendi

İlçede yıkım paniği! 8 bina mühürlendi
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi

Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi
Herkes yeni atanan Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan'ı konuşuyor

Herkes ilçeye atanan yeni kaymakamı konuşuyor
Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Bu ay nasıl geçineceğim?

Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Nasıl geçineceğim?
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
İsrail'in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump'tan ilk mesaj

Ateşkes bitti mi? Trump'tan saldırı sonrası dikkat çeken açıklama
Bahis operasyonunda adı geçen 7 hakemin karnesi ortaya çıktı

Bahis oynayan 7 üst klasman hakemin karnesi ortaya çıktı
Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

Gebze'de çöken 5 katlı binanın eski hali ortaya çıktı
Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var

Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var
AK Parti, Cumhuriyet'in 102. yılına özel video hazırladı

AK Parti'den dikkat çeken 29 Ekim videosu
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.