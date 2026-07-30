Haberler

ABD'li prodüktör Metro Boomin 22 Eylül’de İstanbul’da sahne alacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Asıl adı Leland Tyler Wayne olan ABD'li müzik prodüktörü Metro Boomin, 22 Eylül’de İstanbul’da konser verecek.

Asıl adı Leland Tyler Wayne olan ABD'li müzik prodüktörü Metro Boomin, 22 Eylül'de İstanbul'da konser verecek.

Konser, Only You Live organizasyonuyla KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirilecek.

Kariyeri boyunca birçok liste başı projeye imza atan başarılı müzisyen, Travis Scott, Future, 21 Savage, The Weeknd, Drake ve Post Malone ile yaptığı işbirlikleriyle çağdaş hip-hop kültüründe adını duyurdu.

Kendine özgü atmosferi ve yenilikçi prodüksiyon anlayışıyla tanınan Metro Boomin, müzik dünyasındaki başarısını sinema alanına da taşıdı. Metro Boomin, "Spider-Man: Across the Spider-Verse" filminin soundtrack albümünde yürütücü yapımcı olarak görev aldı.

Sosyal sorumluluk projesiyle de bilinen müzisyen, kaybettiği annesi Leslie Joanne Wayne'in anısını yaşatmak amacıyla başlattığı "Single Moms Are Superheroes" (Bekar Anneler Süper Kahramandır) girişimiyle bekar annelere ve çocuklarına maddi destek, toplumsal kaynaklara erişim ve aile odaklı programlar sunuyor.

Biletler, 3 Ağustos'ta Passo üzerinden satışa sunulacak.

Kaynak: AA
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı

5 bölge alev alev! Karayolu ulaşıma kapatıldı, tehlike büyüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı! Dehşet anları kamerada

Kaskla geldi, direkt boynuna saldırdı! Dehşet anları kamerada
Karolin Fişekçi'den dikkat çeken hamle! Aylık abonelik ücreti 4 bin TL oldu

İşler tıkırında! Aylık abonelik ücretini duyan kulaklarına inanamıyor
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu
Yakınları banyoya girince acı manzarayla karşılaştı

Yakınları banyoya girince acı tabloyla karşılaştı
Evlerinde karton kutularda 5 bebek cesedi bulunan çift gözaltına alındı

Evlerinde karton kutularda 5 bebek cesedi bulunan çift gözaltına alındı
Bakan Tekin açık açık uyarmıştı! Öğretmen duyduğu maaşa inanamadı

Bakan Tekin uyarmıştı! Öğretmen görüşmede duyduklarına inanamadı
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek

35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek