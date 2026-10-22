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ABD'li Kongre üyesi Ramirez, İsrail'e silah yardımını engelleyecek tasarıya destek istedi

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ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Delia Ramirez, İsrail'e silah yardımını engelleyen tasarının kabulünü istedi. Ramirez, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımının sürdüğünü belirterek Gazze'de yarım milyon Filistinlinin gıda ve yardıma erişimini kaybetme riskini kaydetti.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Delia Ramirez, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımının sona ermediğini vurgulayarak ABD'nin İsrail'e silah yardımını engellemeyi amaçlayan yasa tasarısının kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Kongre üyesi Ramirez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze'de İsrail'in hava saldırılarının çocukları ve aileleri öldürmeye devam ettiğini belirten Ramirez, yarım milyon Filistinlinin gıda ve yardıma erişimini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Ramirez, "İsrail, bedelini ABD'li vergi mükelleflerinin ödediği bir soykırımı Filistinlilere karşı sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Bombalarla ya da aç bırakma yoluyla sürdürülen soykırımın bitmediğini ancak buna son verilmesi gerektiğini belirten Ramirez, geçen yıl sunulan ve ABD'nin İsrail'e silah yardımını durdurmayı amaçlayan "Bombaları Engelleyin" yasa tasarısının kabul edilmesi çağrısı yaptı.

Kaynak: AA
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