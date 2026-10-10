ABD'li Büyükelçi Barrack, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin'i İstanbul'da ağırladı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile İstanbul'da bir araya geldi.

Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i Tersane'deki Haliç kıyısında ağırlamaktan onur duydum. Irak, ABD ve Türkiye arasındaki yakın ve kalıcı ittifaktan ve hepimizin karşı karşıya olduğu hiçbir ülkenin tek başına aşamayacağı bölgesel engellerden bahsettik." ifadelerini kullandı.

Bölgenin en saygın diplomatlarından birinin bilgeliğini ve zarafetini dinlemenin ve buna ortak olmanın kendisi için bir onur olduğunu belirten Barrack, "Bağdat'ın elçileri halifelik döneminden beri bu limana demir atmaktadır, bu sohbeti burada sürdürmek bana doğru geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Barrack, şunları kaydetti:

"Burası, dünyada kesintisiz diplomatik kullanımda olan en eski limandır. Milattan önce 660 civarında Yunan kolonistler buraya sığındı, Konstantin burayı yeni Roma'sının limanı yaptı ve Fatih Sultan Mehmet ise burayı bir dünya imparatorluğunun kapısı haline getirdi. Donanmalarını tam da şu anda durduğumuz tersaneden denize indirdi. 16 yüzyıl boyunca Bizans'a ve ardından Yüce Kapı'ya gönderilen her elçi, bu kubbelerin altında karaya çıktı, bir kıyıda elçilikler, diğer kıyıda sultan ve aralarındaki su da müzakere masasıydı. Burada durmak, Doğu ile Batı'nın buluştuğu ve neredeyse başka hiçbir yerde olmadığı kadar uzun süre savaşmak yerine konuşmayı tercih ettiği yerde durmak demektir. Atatürk'ün Cumhuriyet'i bu mirası ileriye taşıdı ve Türkiye, bugün hala bu limanın, her zaman olduğu gibi dünyanın birbirini bulmak için geldiği yer olmaya devam ediyor."

Kaynak: AA