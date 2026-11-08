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ABD'li Bakan Bessent'in İran savaşını bitirmek için Çin'e başvurduğu öne sürüldü

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ABD Hazine Bakanı Bessent'in Çin'e başvurarak İran üzerindeki nüfuzunu savaşı bitirmek için kullanmasını istediği öne sürüldü. Çin'in bu mesajı Tahran'a ilettiği belirtildi. Trump ile Şi Cinping'in 18 Kasım'daki görüşmesinde İran'ın gündeme gelmesinin beklendiği ileri sürüldü.

ABD yönetiminin, İran'la savaşı sona erdirmek amacıyla Çin'den Tahran üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istediği öne sürüldü.

Washington Post (WP) gazetesinin ABD'li ve Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'de savaşa yönelik kamuoyu tepkisinin artması nedeniyle İran konusunda diplomatik çözüm arayışının ABD Başkanı Donald Trump yönetimi için en acil ve zorlu mesele olduğu değerlendiriliyor.

İddiaya göre, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump'ın desteğiyle Çin hükümetine başvurdu. Bessent, Pekin'den İran üzerindeki etkisini savaşı sona erdirmek için kullanmasını talep etti ve Çin de bu mesajı Tahran'a iletti.

Bu arada, Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 18 Kasım'da Çin'de yapacağı görüşmede İran konusunun gündeme gelmesinin beklendiği ileri sürüldü.

Görüşmeye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağı iddia edildi.

Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Büyükelçi Cay Cün'ün, savaşın sonlandırılmasına ilişkin diplomatik çabalar kapsamında bölge ülkeleri İran, Umman ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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