ABD'li Avukat: Tren Kazasından Yayılan Zehirli Kimyasallar Kanser Vakalarının Patlamasına Yol Açabilir

Avukat Michael Barasch: "Dünya Ticaret Merkezi saldırıları bize bir şey öğrettiyse o da: 11 Eylül'ün, 11 Eylül'de bitmediğiydi.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yayınlanan bu video ekran görüntüsünde, Ohio eyaletinde yer alan Doğu Filistin (East Palestine) kasabasında raydan çıkan yük treninin bulunduğu alan görülüyor. (Fotoğraf: NTSB/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Avukat Michael Barasch: "Dünya Ticaret Merkezi saldırıları bize bir şey öğrettiyse o da: 11 Eylül'ün, 11 Eylül'de bitmediğiydi."

NEW YORK, 23 Şubat (Xinhua) -- ABD'de 11 Eylül saldırıları sonrası hastalanan insanları savunan bir avukat Çarşamba günü New York Post'a (NYP) verdiği demeçte, Ohio eyaletinde yer alan Doğu Filistin (East Palestine) sakinlerinin kasabada meydana gelen ve zehirli kimyasalların sızıntısına neden olan tren kazasından korkmaları gerektiğini çünkü bölgeyi bir "kanser patlamasının" beklediğini söyledi.

Avukat Michael Barasch, Doğu Filistin kasabasında 3 Şubat'ta bir trenin raydan çıkması sonucu bölgede yaşayanların bir dizi tehlikeli maddeye maruz kalması ve hava ile içme suyunun güvenliği ile ilgili korkulara yol açması üzerine bu ciddi uyarıyı yaptı.

Barasch, gelecekteki potansiyel sağlık riskleriyle ilgili "Korkun, çok korkun" dedi ve ekledi: "Bu gerçekleşmeyi bekleyen bir kanser patlaması. ve yıllarca ortaya çıkmayacak. Bazen 5, 10, 20 yıl sonra ortaya çıkar. Bu korkunç bir şey."

Çalıştığı firma 11 Eylül saldırılarının gerçekleştiği sıfır noktasında zehirli toz soluduktan yıllar sonra kanser teşhisi konan on binlerce 11 Eylül kurbanını temsil eden avukat, Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından yapılan havanın ve içme suyunun zehirli sızıntıdan sonra güvenli olduğuna dair açıklamaya inanmadığını ifade etti.

"EPA Doğu Filistin sakinlerine havanın solunum için güvenli olduğunu söylediğinde tüylerim ürperdi" diyen Barasch, "EPA yöneticisi Christine Todd Whitman'ın (11 Eylül'den sonra) New York'ta yaşayanlara söylediği şey de tam olarak buydu. Fakat hiç de güvenli değildi" dedi.

Barasch şöyle konuştu: "Dünya Ticaret Merkezi saldırıları bize bir şey öğrettiyse o da: 11 Eylül'ün, 11 Eylül'de bitmediğiydi."