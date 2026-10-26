ABD Kongresi'ndeki Türkiye Grubu eşbaşkanları 103. yıl kutlama mesajı yayımladı

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WASHINGTON (AA) – ABD Kongresi'ndeki ABD- Türkiye İlişkileri ve Türk Amerikalılar Kongre Grubu eşbaşkanları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

ABD Kongre üyeleri Joe Wilson, Steve Cohen ve Aumua Amata Coleman Radewagen ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na işaret eden Türk Amerikalılar Kongre Grubu Eş Başkanları, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü münasebetiyle Türkiye halkını ve Türk Amerikalıları tebrik ediyoruz." ifadesini paylaştı.

Türkiye'nin Avrupa ve Orta Doğu arasında kritik bir köprü olmaya devam ettiğine değinen eşbaşkanlar, açıklamada "Türkiye, bölgesel dengeyi korumada ve Avrasya ve Akdeniz'deki karmaşık jeopolitik dinamikleri ele almada vazgeçilmez bir rol oynamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Eşbaşkanlar, Türkiye'nin transatlantik güvenlik ve diplomasiye stratejik katkılarını takdir ettiklerini belirterek, "Bölge genelinde çatışmaların azaltılmasına, deniz güvenliğine ve insani yardım çalışmalarına kadar Türkiye, küresel barış inşasında kilit bir ortak olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin NATO içindeki yerinin önemini de vurgulayan eşbaşkanlar, "NATO'daki en büyük ikinci askeri güce sahip olan Türkiye, kolektif savunma, savunma teknolojisi işbirliği ve bölgesel savunma entegrasyonunda merkezi bir rol oynamaya devam etmektedir." yorumunda bulundu.

Eşbaşkanlar, "2027'de kutlanacak olan ABD ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının yüzüncü yılı arifesinde, Türk halkını ve Türk Amerikalıları 2026 Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle tebrik ediyor ve iki ulusumuz arasındaki stratejik, ekonomik ve kültürel bağları derinleştirmeyi dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA