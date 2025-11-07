Haberler

ABD, Karayipler'de uyuşturucu teknesine operasyon: 3 ölü

ABD, Karayipler'de uyuşturucu teknesine operasyon: 3 ölü
Güncelleme:
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye düzenlenen saldırıda 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Saldırının Donald Trump'ın talimatıyla yapıldığı belirtiliyor ve Hegseth, uyuşturucu teröristlerine karşı operasyonların süreceğini vurguladı.

  • ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenledi ve 3 kişi öldürüldü.
  • Saldırı, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda uluslararası sularda gerçekleştirildi.
  • ABD Savunma Bakanlığı, teknenin ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı bir grup için faaliyet gösterdiğini iddia etti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneye saldırı düzenlendiğini, 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğu anın görüntüsünü paylaştı.

TALİMAT TRUMP'TAN

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda düzenlenen saldırıda teknedeki 3 kişinin öldürüldüğünü belirten Hegseth, teknenin ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı grup için faaliyet gösterdiğini iddia etti.BHegseth, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığını savunduğu teknenin uluslararası sularda vurulduğunu açıkladı. Saldırıda hiçbir ABD askerinin zarar görmediğini belirten Hegseth, "uyuşturucu teröristlerine yönelik gemi saldırılarının" onlar durana kadar devam edeceğini vurguladı.

"HAYATTA KALMAK İSTİYORSANIZ UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞINA SON VERİN"

Hegseth, "Vatanımızı tehdit eden tüm uyuşturucu teröristlerine sesleniyorum: Hayatta kalmak istiyorsanız uyuşturucu kaçakçılığına son verin." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.
Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ULUSLARARASI KAMUOYUNDA "YARGISIZ İNFAZ" TARTIŞMALARINA YOL AÇTI

ABD ordusunun son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
Haberler.com
