ABD, Japonya'ya Çin ile Gerilimde Destek Verdi

ABD yönetimi, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan'a ilişkin açıklaması nedeniyle Çin ile diplomatik gerilim yaşayan Tokyo'ya "arkasında olduğunu" belirterek destek mesajı verdi.

Japon ajansı Kyodo'nun haberine göre ABD'nin Tokyo Büyükelçisi George Glass, dün Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında iki ülke arasındaki gerilime dair değerlendirmede bulundu.

Çin'in, Takaiçi'nin sözlerine verdiği tepki ve attığı adımları eleştiren Büyükelçi Glass, "Başkan (Donald Trump), ben ve büyükelçiliğimiz adına, Başbakan (Takaiçi Sanae) ve Japon halkının arkasındayız. Tepki verebileceğimiz her yerde tepki vermeyi, destek olabileceğimiz her yerde destek olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Glass, Pekin yönetiminin Japonya'ya karşı adımlarının son derece gereksiz olduğunu ve bölgesel istikrara zarar verdiğini savunarak, bunları "Çin'in ekonomik zorbalığının klasik örneği" olarak niteledi.

ABD'nin bölgede statükoyu tek taraflı değiştirmeye veya etkilemeye yönelik adımlara karşı olduğunu vurgulayan Glass, "Bugünkü görüşmede ABD'nin Japonya ile ittifakına bağlılığını ve Senkaku Adaları dahil Japonya'nın savunmasına sarsılmaz desteğini bir kez daha dile getirdim." şeklinde konuştu.

ABD'li Büyükelçi'nin Doğu Çin Denizi'nde Çin ile Japonya arasındaki ihtilaflı adacıklardan söz ederken Japonların adlandırdığı şekilde "Senkaku Adaları" ifadesini kullanması dikkati çekti. Çinliler, bu adacıkları "Diaoyü" olarak adlandırıyor.

Takaiçi'nin Tayvan'a ilişkin sözleri

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak göreceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japon Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi, konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da güvenlik koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle seyahat uyarısı, Çin Eğitim Bakanlığı da yurt dışında eğitim uyarısı yayımlamıştı.

Pekin yönetimi, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmaya başlanmasının ardından Japonya'dan ithal deniz ürünlerine getirdiği yasağı yeniden uygulamaya koymuştu.