ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması taahhüdünü yineledi

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ABD, Japonya ve Güney Kore dışişleri bakanlarının, Kuzey Kore'nin "nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına" yönelik taahhütlerini yinelediği bildirildi.

ABD, Japonya ve Güney Kore tarafından yapılan ortak açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun'un New York'ta bir araya geldiği kaydedildi.

Açıklamada, üç ülkenin bakanlarının Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması ile bu ülkenin nükleer ve balistik füze programları için gelir elde etmesine yönelik desteğin yasaklanmasına bağlılıklarını teyit ettiği aktarıldı.

Kuzey Kore'ye diyaloğu yeniden başlatma çağrısı yapılan açıklamada, "Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarı ilerletmeye yönelik çabaların sürdürüldüğü" kaydedildi.

Açıklamada, "özgür ve açık Hint-Pasifik'i hayata geçirmek amacıyla barış, istikrar ve ekonomik refahı" teşvik eden üçlü işbirliğindeki ilerleme vurgulandı.

Kaynak: AA